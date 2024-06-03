Актер Бурунов обратился на шоу «Натальная карта» из-за Марго Робби Актеру Сергею Бурунову нашли совместимость с Марго Робби и Марией Ароновой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов проверил совместимость с актрисами Марго Робби и Марией Ароновой на астрологическом YouTube-шоу «Натальная карта». Оказалось, что со звездой Голливуда у артиста было бы все в порядке на работе и в сексе.

Ведущая шоу Олеся Иванченко добавила, что в других аспектах жизни у Робби и звезды «Полицейского с Рублевки» ничего не получилось бы. Однако с Ароновой у него жизнь получилась бы «душа в душу», хоть и без секса.

Также Иванченко сообщила актеру, что у него древняя душа, так как артист прибыл на Землю с другой планеты. В ответ на это Бурунов подтвердил, что хочет улететь с планеты, когда что-то в его жизни идет не по плану.

До этого Бурунов рассказывал, что чудом не стал жертвой теракта в «Крокус Сити Холле». Он собирался посетить концерт группы «Пикник», но для удобства решил приехать на выступление чуть позже, чтобы не стоять в толпе и сразу пройти на свое место в зрительном зале. На подъезде к концертному залу актер увидел, как к зданию бегут люди, а также мчат машины с мигалками и такси. По его словам, в этот момент он позвонил Светлакову, который находился в зрительном зале. Коллега по цеху заявил, что слышит выстрелы, и посоветовал ему не приближаться к зданию, а лучше уезжать.