Киркоров удивил поклонников страстным поцелуем со Стоцкой

https://static.news.ru/photo/b8f6a354-447c-11eb-aec6-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая Фото: fkirkorov/instagram.com

Певец Филипп Киркоров возбудил фанатов снимком, на котором он целует в губы свою замужнюю коллегу Анастасию Стоцкую.

Кадр, который поп-король опубликовал в Instagram, был сделан во время посещения мюзикла «Шахматы». Анастасия и Филипп Бедросович играли в этой постановке, а Киркоров и вовсе открывал второй акт своим номером «Одна ночь в Бангкоке».

«Король эстрады» вышел на сцену в эффектном светлом пальто, чёрно-белом костюме, шляпе и стильных ботинках. После выступления он подошёл к Стоцкой, державшей огромные букеты. Обняв рыжеволосую красотку, он поцеловал её прямо в губы.

Этого Киркорову показалось мало, и он окончательно привёл в замешательство фолловеров подписью к посту, посвящённому своей подопечной.

Всё, что происходило на этих выходных, было ради тебя! — написал Филипп Бедросович.

Киркорова и Стоцкую уже подозревали не только в бурном романе, но и в том, что певица является матерью детей поп-короля. Артисты не раз опровергали эти слухи. Они утверждают, что между ними лишь крепкая дружба и работа. Стоцкая при этом счастлива в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном и воспитывает с ним двоих детей: девятилетнего Александра и трёхлетнюю Веру.

Ранее Киркоров объяснил недавнее увольнение домработницы Людмилы Дородновой после 30 лет её работы. По его словам, расстаться с 80-летней «тётей Люсей» пришлось из-за её возраста, писал NEWS.ru.