Киркоров признался, что переступил черту в оценке таланта Долиной

https://static.news.ru/photo/f3cc4802-893e-11ea-a134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров рассказал, как сделал сложный выбор, присудив Ларисе Долиной третье место в музыкальном шоу «Маска». В финале конкурса жюри пришлось выбирать между именитой певицей, Анатолием Цоем и Кариной Кокс.

Мне было очень сложно переступить через определённую черту, учитывая масштаб, личность и авторитет Ларисы Александровны, и дать ей лишь третье место. Переживал, что она неправильно поймёт, — признался Киркоров.

Однако Долина поняла выбор жюри и приняла его достойно.

Надо отдать должное Долиной, которая сама является педагогом и наставником, она очень правильно восприняла этот посыл — дать дорогу молодым, — добавил Киркоров в разговоре с «МК».

Шоу «Маска» запустили в марте на НТВ. Оно является адаптацией международного формата Masked Singer. Его участники выступают на сцене в костюмах животных. Информация о конкурсантах строго засекречена. Как во время съёмок, так и за кулисами они не должны раскрывать себя. Настоящие голоса участников шоу слышны только во время исполнения песен, в остальное время они говорят через искажающий голос фильтр.

Помимо короля российской эстрады конкурсантов оценивали Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Гарик Мартиросян. Финалистом первого сезона шоу в итоге стал Анатолий Цой, скрывавшийся под маской льва.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Дмитрий Дибров временно заменит Александра Васильева в телешоу «Модный приговор».