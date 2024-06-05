Киркоров на один день сменил профессию Киркоров поработал продавцом мороженого в ГУМе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров принял участие в благотворительной акции Фонда Константина Хабенского, поработав продавцом мороженого в ГУМе. Артист вышел в прямой эфир в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), показав, как обслуживает детей в самом известном магазине страны в рамках «Дня гумовского мороженого». В акции также приняли участие телеведущий Андрей Малахов и дрессировщик Аскольд Запашный.

Судя по видео, Киркоров надел переносную камеру на голову, чтобы транслировать происходящее в ГУМе. На кадрах видно, как артист накладывал посетителям шарики пломбира и давал им сдачу. Все вырученные от продажи мороженого деньги пошли в Фонд Хабенского.

Ранее Киркоров признался, что иногда его посещают страшные мысли о смерти, однако он отгоняет их. По словам артиста, периодически в тяжелые моменты жизни он думает, что хочет «уснуть и не проснуться». Однако после вспоминает, что уныние — это смертный грех. Киркоров также рассказал, что никогда не работал с психотерапевтом. Отгонять дурные мысли ему помогают самокритика и самоконтроль. Артист признался, что сейчас переживает непростой период в жизни, но уверен, что это ему дано «не за что-то», а «для чего-то».