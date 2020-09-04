Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

https://static.news.ru/photo/dd9f0f08-ef49-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олигарх Александр Аристов организовал свадьбу своей внучки Анны Кретовой и её супруга Георгия.

Торжество пройдёт в одной из лучших гостиниц Челябинска парк-отель «Берёзка», сообщил портал URA.ru со ссылкой на свой источник.

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.

Аристов выдаёт замуж внучку Аню. Её жениха зовут Георгий, он работает в структурах Аристова и Кретова. Будущих молодоженов часто видят на спортивных мероприятиях. Выступать на свадьбе будут Киркоров, Брежнева, Слепаков. Вести будет Краснова и Михеева. Приглашена вся элита Челябинска, — привели слова источника на портале URA.ru.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Азиза потратила на покупку свадебного платья 11 млн рублей. Она собирается замуж за столичного бизнесмена Давида Григоряна. Всего на организацию торжества пара потратит порядка 20 млн рублей.