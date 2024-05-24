Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что зрители утратили интерес к отечественному кинематографу из-за его несовершенства. По его мнению, фильм «Сто лет тому вперед» провалился в прокате. Он допустил, что российские кинопродюсеры стараются извлечь максимальную прибыль от производства, вместо того чтобы получить ее от проката.
Мне жаль, что провалилась в прокате картина «Сто лет тому вперед», на мой взгляд, качественный супергеройский фильм по американским лекалам. Но глупо сравнивать фильмы с бюджетом $8 млн с проектами Marvel с бюджетом $400 млн, мы заведомо проигрываем. На мой взгляд, финальные месяцы показали тотальное отсутствие интереса зрителей к русскому кино не потому, что оно русское, а потому, что некачественное, — сказал он.
Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрал в российском прокате более одного миллиарда рублей, став самым успешным проектом в жанре фантастики.
Ранее продюсер Михаил Врубель заявил, что создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета. По его словам, экранизация повести об Алисе Селезневой и Коле Герасимове будет интересна сегодняшнему зрителю. Врубель назвал фильм «Гостья из будущего» 1984 года наследием, от которого отталкивались создатели картины «Сто лет тому вперед».