«Тревожно»: фанаты испугались за здоровье Ким Кардашьян после ее новых фото Mirror: фанаты испугались «сморщенных» рук Ким Кардашьян на модном показе

Фото: Barbara Hine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Кардашьян

Американский блогер и основатель бренда одежды Skims Ким Кардашьян напугала поклонников видом своих рук, пишет Mirror. Пользователи Сети активно начали обсуждать выход знаменитости на показе Balenciaga в Париже. На светское мероприятие она надела черное кружевное платье и приветственно махала фотографам.

Тем не менее фанаты увеличили изображение рук телезвезды и раскритиковали вид пальцев Ким. По их словам, они были покрасневшими, опухшими и морщинистыми, что на фоне длинных и острых ногтей выглядело пугающим.

Ее руки были в воде?! Почему у нее кончики пальцев такие морщинистые? — спросил один из комментаторов на Reddit.

Другой пользователь написал, что на фотографии «руки 60-летней женщины». При этом Ким в прошлом году исполнилось всего 43 года.

Руки чертовски жуткие. Если бы у нее не было этих ногтей, это было бы гораздо менее тревожно, — написал еще один поклонник.

Ранее поклонники обвинили Ким Кардашьян в проведении серии неудачных пластических операций. Зрители заметили у знаменитости шишки на челюсти, искривленную ноздрю и увеличение ягодиц в «бразильском стиле». Они предполагают, что звезда регулярно ложится под нож хирурга. При этом сама Кардашьян уже несколько лет отрицает факт хирургического вмешательства.