Шишки на лице и кривая ноздря: Ким Кардашьян уличили в неудачных операциях Поклонники назвали искусственным тело Ким Кардашьян

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Поклонники обвинили американскую телезвезду Ким Кардашьян в проведении серии неудачных пластических операций, пишет Daily Mirror. Зрители заметили у знаменитости шишки на челюсти, искривленную ноздрю и увеличение ягодицы в «бразильском стиле», отмечает издание. По данным источника, сама Кардашьян уже несколько лет отрицает факт хирургического вмешательства.

Зрители обвинили 43-летнюю звезду реалити-шоу в изменении внешности после того, как заметили у нее искривленную ноздрю, что списали на неудачную операцию. После на вечеринке в Лос-Анджелесе фанаты заметили «шишки» на ее челюсти. Помимо этого под одним из видео Кардашьян в Tik Tok поклонники предположили, что она сделала бразильскую подтяжку ягодиц. Тело Ким назвали искусственным и безумным, — говорится в сообщении.

По данным издания, поклонники в комментариях выражают сомнения в том, что Кардашьян родилась с такой идеальной фигурой. Многие зрители предполагают, что звезда регулярно ложится под нож хирурга.

Ранее пластический хирург Надежда Петраш заявила, что Кардашьян использовала инъекции для диабетиков для экстремального похудения в преддверии Met Gala 2022, на котором она хотела показаться в платье Мэрилин Монро. Врач отметила, что эндокринологическое лечение могло помочь ей получить желаемый результат, ускорив обмен веществ в организме.

По словам эксперта, Кардашьян однозначно ранее прибегала к пластическим операциям. Хирург уверена, что звезда сделала липолифтинг ягодиц, глютеопластику и коррекцию в области талии.