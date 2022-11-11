Названы препараты, которые Ким Кардашьян принимала ради платья Монро Пластических хирург Петраш: Ким Кардашьян принимала препараты от дради платья Монро

Фото: IMAGO/RW/Global Loo

В западных СМИ Ким Кардашьян считают одной из главных поклонниц «нового голливудского способа снижения веса» — инъекций препаратов для больных диабетом второго типа, сообщает «Слово и дело». Пластический хирург Надежда Петраш считает, что звезда использовала его для экстремального похудения в преддверии Met Gala 2022, на котором она хотела показаться в платье Мэрилин Монро. Врач отметила, что эндокринологическое лечение могло помочь ей получить желаемый результа, ускорив обмен веществ в организме.

Эндокринологическое лечение вполне возможно помогало ей получить желаемый результат и запустить процесс ускорения обмена веществ, так как с возрастом эти процессы замедляются, многие функции угасают и приходится использовать гормонозаместительную терапию, — объяснила Петраш.

По словам эксперта, Кардашьян однозначно ранее прибегала к пластическим операциям. Хирург уверена, что звезда сделала липолифтинг ягодиц, глютеопластику и коррекцию в области талии.

Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что многие западные знаменитости использовали для похудения интервальное голодание и эндокринный метод похудения с помощью пептидных препаратов для диабетиков, способствующих снижению веса у совершенно здоровых людей. По ее словам, к такой диете прибегали американский миллиардер Илон Маск, фотомодель Ким Кардашьян и другие известные знаменитости.