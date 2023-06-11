Кардиолог назвал вероятную причину проблем с сердцем у Пьехи Кардиолог Кондрахин не исключил проблемы с сердцем у Пьехи из-за приема наркотиков

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проблемы с сердцем у российского певца Стаса Пьехи могли возникнуть из-за долгого употребления запрещенных веществ, заявил NEWS.ru кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, любые связанные с сигаретами, алкоголем и наркотиками интоксикации рано или поздно сказываются на сосудах и являются причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Связь есть, потому что когда мы говорим об интоксикациях, связанных с сигаретами, алкоголем, наркотиками, рано или поздно это сказывается на сосудах сердца и может быть причиной развития достаточно серьезных сердечных заболеваний. Использование различных стимуляторов — это одна из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что эти вещества стимулируют сердце дополнительными нагрузками, — сказал Кондрахин.

11 июня Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ночью ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь.

Telegram-канал Mash позднее сообщил, что певца госпитализировали в Боткинскую больницу в отделение кардиореанимации с признаками инфаркта миокарда. По данным канала, благодаря экстренной коронарографии врачи смогли предотвратить инфаркт. Во время операции врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже, пояснил канал.

В 34 года Пьеха пережил инфаркт. Также он признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества.

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