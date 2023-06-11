Проблемы с сердцем у российского певца Стаса Пьехи могли возникнуть из-за долгого употребления запрещенных веществ, заявил NEWS.ru кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, любые связанные с сигаретами, алкоголем и наркотиками интоксикации рано или поздно сказываются на сосудах и являются причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Связь есть, потому что когда мы говорим об интоксикациях, связанных с сигаретами, алкоголем, наркотиками, рано или поздно это сказывается на сосудах сердца и может быть причиной развития достаточно серьезных сердечных заболеваний. Использование различных стимуляторов — это одна из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что эти вещества стимулируют сердце дополнительными нагрузками, — сказал Кондрахин.
11 июня Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ночью ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь.
Telegram-канал Mash позднее сообщил, что певца госпитализировали в Боткинскую больницу в отделение кардиореанимации с признаками инфаркта миокарда. По данным канала, благодаря экстренной коронарографии врачи смогли предотвратить инфаркт. Во время операции врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже, пояснил канал.
В 34 года Пьеха пережил инфаркт. Также он признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью
Фото: Asya Chepurina/Global Look Press
14 апреля 2006 года. Стас Пьеха, участник телепроекта «Фабрика звезд», и его девушка Вика
Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press
27 января 2011 года Стас Пьеха выступил с концертом в Новосибирске
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
26 ноября 2011 года. Певица Слава и Стас Пьеха на церемонии вручения премии «Золотой граммофон — 2011»
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
04 декабря 2013 года. Санкт-Петербург. Стас Пьеха выступает в БКЗ «Октябрьский»
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
11 мая 2019 года. Певец Стас Пьеха и экс-солистка поп-группы «Тату» Юля Волкова во время награждения финалистов Международного вокального конкурса и фестиваля «Московская весна a cappella»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
19 октября 2020 года. Певца Илона Броневицкая и Стас Пьеха во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года — 2020»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
27 февраля 2021 года. Певец Стас Пьеха во время интервью изданию NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
10 декабря 2022 года. Стас Пьеха во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
10 декабря 2022 года. Певец Стас Пьеха на XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
23 мая 2022 года. Певец Стас Пьеха на съемках финала телепроекта «Ты супер! 60+»