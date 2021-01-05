Кардашьян и Уэст на грани развода обменялись дорогими подарками

https://static.news.ru/photo/d29752b4-50d3-11eb-9cbc-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: kimkardashian/instagram.com

Рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян, которые, по слухам, находятся на грани развода, обменялись очень дорогими подарками на Рождество. Праздник они встретили в кругу семьи. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Ранее стало известно, что звёздная пара, поженившаяся в 2014 году и воспитывающая четверых детей, собралась разводиться. Как рассказал источник, к настоящему моменту Кардашьян уже начала вести переговоры по делу о разводе с адвокатом Лорой Вассер, которая занимается разбирательствами с участием знаменитостей. Уэст на время торжеств отправился на своё ранчо в Вайоминге.

Однако по словам другого источника, Рождество они отпраздновали вместе. Более того, пара одарила друг друга дорогостоящими презентами. Уэст подарил жене пять автомобилей Maybach примерно за $200 тысяч каждый. Кардашьян вручила супругу несколько работ американского художника Джеймса Таррелла, потратив на подарок более миллиона долларов, передаёт таблоид TMZ.

Как ранее писал NEWS.ru, в сентябре прошлого года появились слухи, что Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются развестись. Об этом рассказал близкий друг семейной пары.

По его словам, Кардашьян намерена разорвать брак с музыкантом из-за слов об их дочери Норт. Ранее 43-летний рэпер начал писать в Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу.