Канье Уэст заявил, что похож на молодого Путина

Рэп-исполнитель Канье Уэст сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным в молодости. В эфире ток-шоу Drink Champs он сравнил культуру с нефтью и энергией, которые в избытке имеются у России, а затем назвал себя «королём культуры». Запись доступна на YouTube-канале Revolt.

Я осознал, что я — как Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет, — поделился Уэст.

При этом присутствующие удивились такому сравнению и рассмеялись. Уэст в прошлом уже публиковал фотографию Путина на своей странице в Twitter.

Ранее 44-летний американский исполнитель уже трижды был замечен в компании 22-летней модели Винетрии. Информацию о новых отношениях музыканта подтвердил источник издания. В частности, пару видели вместе во время записи интервью рэпера Drink Champs в Майами и на воскресной службе неделю назад.

Они появились вместе официально на баскетбольном матче Donda Academy в Миннеаполисе. По данным источника издания, рэпера и Винетрию действительно связывают отношения.