Канье Уэста заметили с юной моделью

44-летний американский рэпер Канье Уэст уже трижды был замечен в компании 22-летней модели Винетрии, передаёт Page Six. Информацию о новых отношениях музыканта подтвердил источник издания.
В частности, пару
В начале сентября источник издания US Magazin заявил, что Канье Уэст хочет возобновить отношения с актрисой и фотомоделью Ким Кардашьян, с которой он развёлся в феврале. Ранее их видели на тайном свидании в Малибу.
26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго прошла третья презентация альбома Уэста Donda. Во время шоу на сцене появилась Кардашьян, одетая в свадебное платье. Таким образом пара воссоздала свою свадьбу 2014 года, в конце мероприятия они покинули стадион, держась за руки, что породило слухи о воссоединении.