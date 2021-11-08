Канье Уэста заметили с юной моделью

44-летний американский рэпер Канье Уэст уже трижды был замечен в компании 22-летней модели Винетрии, передаёт Page Six. Информацию о новых отношениях музыканта подтвердил источник издания.

В частности, пару видели вместе во время записи интервью рэпера Drink Champs в Майами и на воскресной службе неделю назад. Они появились вместе официально на баскетбольном матче Donda Academy в Миннеаполисе. По данным источника издания, рэпера и Винетрию действительно связывают отношения.

В начале сентября источник издания US Magazin заявил, что Канье Уэст хочет возобновить отношения с актрисой и фотомоделью Ким Кардашьян, с которой он развёлся в феврале. Ранее их видели на тайном свидании в Малибу.

26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго прошла третья презентация альбома Уэста Donda. Во время шоу на сцене появилась Кардашьян, одетая в свадебное платье. Таким образом пара воссоздала свою свадьбу 2014 года, в конце мероприятия они покинули стадион, держась за руки, что породило слухи о воссоединении.