Канделаки выложила фото повзрослевшей дочери Мелании

https://static.news.ru/photo/4ba58be6-541a-11eb-bb1c-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Телеведущая Тина Канделаки поделилась с подписчиками фотографией повзрослевшей дочери Мелании по случаю день рождения наследницы. Так, 11 января девушке исполнился 21 год.

Известно, что Мелания относится к числу тех звёздных детей, которые не любят излишней публичности. Девушка редко рассказывает о себе и почти не выкладывает свои фото. На представленном снимке акцент сделан на красивых глазах девушки.

Глядя на тебя, я понимаю, что принцессами рождаются (или приходят прямиком со звёзд). Вот уже 21 год мы все тонем в твоих глазах и знаем, что нет предела их глубине, — написала Канделаки в социальной сети.

По её словам, день рождения дочери стал для неё одним из самых счастливых в жизни.

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