Камила Валиева сменила образ и стала выпускницей школы Фигуристка Камила Валиева завершила обучение в школе и отпраздновала выпускной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале показала, как отпраздновала последний звонок после завершения школьного обучения. При этом девушка радикально сменила образ и заметно укоротила прическу.

Выпускница, — похвасталась спортсменка своим подписчикам.

На праздник Валиева надела белый брючный костюм и темный топ, а также дополнила образ ювелирными украшениями. Кроме того, она укоротила волосы до каре и сделала изящную укладку.

Ранее стало известно, что Валиева решила стать певицей. Спортсменка рассказала, что ее музыкальный трек находится в стадии разработки. Кроме того, после школы она планирует не только выпустить песню, но и поступить в университет. Как призналась фигуристка, сначала нужно сдать экзамены, потом отметить выпускной. Только после этого можно будет думать, на кого поступать в университет, констатировала она.

До этого спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что дисквалифицированная российская фигуристка может принимать участие в коммерческих шоу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не распространяет действия своих правил на такие мероприятия. Юрист также выразила надежду, что команда Валиевой внимательно ознакомилась со всеми правилами и понимает возможные риски.