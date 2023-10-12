«Какой-то бред»: Волочкова о блокировке банковских счетов Волочкова назвала бредом новости о блокировке банковских счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru заявила, что не знает ни о каких блокировках банковских счетов. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что налоговая служба заблокировала счета фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова». Танцовщица подчеркнула, что у нее нет времени проверять достоверность этой информации.

Я от журналистов узнаю новости о себе, вот честно, как будто в мире больше новостей нет. Я не знаю, о блокировке каких счетов вы говорите. Мне доктор бедро восстанавливает, чтобы я завтра пошла и шесть часов херачила в пуантах, а вы несете какой-то бред. Я даже не успеваю позвонить своему продюсеру и спросить, что случилось, потому что я не знаю, — сказала Волочкова.

Как утверждает SHOT, счета организации были заблокированы из-за того, что балерина не успела вовремя подать налоговую декларацию. Уточняется, что фонд существует более 22 лет, в то время как сама Волочкова руководит им около семи лет. У самой танцовщицы никаких проблем с налогами нет, отмечают авторы канала.

До этого SHOT сообщал, что Волочковой грозит до трех лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Поводом может стать фотография артистки с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, которую она распространила в соцсетях. Балерина решила в очередной раз продемонстрировать свою физическую форму и сделала снимок возле музея «Мосфильма». В качестве «реквизита» Волочкова задействовала памятник советскому истребителю, который применялся в самые трудные времена Великой Отечественной войны.