Волочковой грозит тюремный срок за осквернение символов воинской славы РФ SHOT: Волочковой грозит тюремный срок за осквернение символов воинской славы РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Бывшей солистке Большого театра, балерине Анастасии Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, утверждает Telegram-канал SHOT. Поводом может стать фотография артистки с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, которую она распространила в соцсетях.

Балерина решила в очередной раз продемонстрировать свою физическую форму и сделала снимок возле музея «Мосфильма». В качестве «реквизита» Волочкова задействовала памятник советскому истребителю, который применялся в самые трудные времена Великой отечественной войны.

Ни дня без движухи, — подписала фото артистка.

Однако подписчики балерины увидели в ее жесте пренебрежение и неуважение к столь памятным объектам. Люди потребовали от Волочковой извинений и одновременно с тем обратились в МВД. Граждане призвали ведомство привлечь танцовщицу к ответственности. Правоохранители начали проверку.

При этом сама Волочкова в ответ на волну негатива заявила, что считает себя патриотом родной страны, а фотографию со шпагатом на монументе времен ВОВ она сделала «без задней мысли». Артистка добавила, что ее «ноги приносят славу России», и она будет их закидывать куда пожелает.