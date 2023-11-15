«Как-то стремно»: Симоньян пересчитала мужчин Пугачевой Симоньян: Галкин стал не лучшим спутником для Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оказался не самым удачным спутником для певицы Аллы Пугачевой, пишет MK.RU. По словам журналистки, союз с юмористом негативно отразился на Примадонне.

То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, — так это ж собственный ее выбор. Ну кто ее заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните такого, [музыкант Сергей] Челобанов такой был. Тут тоже сложно сказать, по любви это было или не по любви, потому что до того, как этот человек оказался на соседней подушке с Аллой Пугачевой, о нем никто не знал, потом о нем сразу все узнали, потом, когда он перестал опочивать на этой подушке, тоже сразу все забыли, в такой ситуации всегда как-то стремно, — высказалась Симоньян.

Говоря о Галкине, она напомнила, что именно из-за него Пугачевой пришлось покинуть Россию. Кроме того, негативные высказывания юмориста о стране и ее гражданах вызывают раздражение у россиян, что коснулось и самой певицы, подчеркнула Симоньян.

Пугачеву и Челобанова связывали романтические отношения в 1990-х. Однако до официального брака дело не дошло. После расставания с музыкантом Пугачева вышла замуж за певца Филиппа Киркорова.

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Пугачевой и Галкину необходимо покинуть Кипр, куда они перебрались после переезда из Израиля. Общественник считает, что там в скором времени может начаться межнациональный конфликт. По словам Худякова, Галкин уже подбирал апартаменты в США, куда может перебраться с семьей в ближайшее время.