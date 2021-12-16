Кадышева изменилась до неузнаваемости, отказавшись от громоздких париков

Надежда Кадышева кардинально сменила имидж, отказавшись от громоздких кудрявых париков в пользу лаконичной причёски. Преображение певицы, появившейся на концерте в Кремлёвском дворце, обсуждают не только поклонники, но и она сама, пишет «Дни.ру».

Артистка резко похорошела после смены имиджа, о чём ей непрестанно говорит супруг. По словам певицы, Александр Костюк, с которым Кадышева вместе 35 лет, не может на неё «налюбоваться».

Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто. Муж Александр Григорьевич любуется на меня каждый день, с утра до вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!», — откровенничает певица.

Кадшева говорит, что сподвигли её в 62 года на такие радикальные перемены «новое время и новые эмоции» и много чего нового в жизни. Специально для того, чтобы выглядеть моложе, певица ничего не делает, к уколам красоты не прибегает, так как очень «этого всего» не любит.

Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и всё, — признаётся солистка «Золотого кольца».

Ранее Надежда Кадышева рассказала, почему долго не выступала перед зрителями. По её словам, в эти непростые дни всем приходится непросто.