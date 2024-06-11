Известный шоумен раскрыл, зачем Ивлеева устроила «одетую» вечеринку Шоумен Барецкий: Ивлеева хочет зайти в шоу-бизнес с патриотической вечеринкой

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Блогер Анастасия Ивлеева хочет зайти в шоу-бизнес с патриотической «одетой» вечеринкой, заявил шоумен Стас Барецкий. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что именно он помог ей с организацией мероприятия в честь открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. По мнению шоумена, через такую вечеринку люди увидят, что Ивлеева может устраивать и обычные мероприятия, на которых можно развлечься.

Конечно, Ивлеева набралась уже ума-разума. Эту вечеринку я ей посоветовал организовать, помог ей с организацией. Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Через вечеринки тоже можно заходить, чтобы народ видел, что она нормальные уже устраивает. Шоу-бизнес должен существовать. Конечно, люди хотят поразвлекаться, для этого, такие мероприятия и нужны. Это я ей сказал, чтобы она сделала «одетую» вечеринку. Она согласилась, — высказался Барецкий.

Ивлеева ранее была замечена с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии Nudles by Ivleeva. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видеоролики с мероприятия. При этом сама Ивлеева не говорила о помолвке. Некоторые фанаты предположили, что девушка могла надеть обычное кольцо специально, чтобы привлечь внимание к открытию ресторана.