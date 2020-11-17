Известного российского блогера залило кипятком на отдыхе в Сочи

https://static.news.ru/photo/feb0066e-28c6-11eb-971a-fa163e074e61_660.jpg Маша Вэй Фото: instagram.com/maria__way

Популярную российскую актрису и блогера Машу Вэй залило кипятком в отеле во время отдыха в Сочи.

Видео и подробности случившегося она разместила в социальной сети. На кадрах видно, что вся комната заполнена водой, которую девушка старается собрать с помощью посуды и полотенец.

Инцидент случился ночью в одном из объектов размещения на курорте Красная Поляна.

Проснулась в три часа ночи от странного шипения. Всё было в пару. Откуда-то шёл жар. Оказалось, что взорвалась батарея-сушилка, а из неё валил кипяток. Попыталась заткнуть её полотенцами, но напор был такой сильный, что меня просто облило кипятком, — сообщила в Instagram Вэй.

По её словам, последствия потопа пришлось устранять самостоятельно. Блогер добавила, что помощи ей пришлось ждать очень долго — от прорыва до полной остановки воды прошло около часа, поэтому затопило не только тот номер, где случилась авария, но также и комнаты шестью этажами ниже.

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