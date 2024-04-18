Известная фигуристка потеряла брюки во время выступления Туктамышева осталась без брюк во время выступления во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

С 27-летней российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой случился казус во время выступления на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Владивостоке, пишет sportmail.ru. Во время прыжка на льду со спортсменки слетели брюки. Девушка не растерялась и сорвала их с себя, докатав программу в черных кожаных мини-шортах.

Происшествие случилось во время проката показательного номера. После прыжка с фигуристки сползли брюки, из-за чего она не смогла четко приземлиться на лед. Туктамышева решила избавиться от брюк и продолжила выступление, отмечает издание. Сама фигуристка назвала этот случай «самым эффектным переодеванием в жизни».

Сообщалось, что в октябре 2023 года Туктамышева взяла пауза в карьере, заявив, что посвятит свою жизнь вступлениям в ледовых шоу и спортивному комментаторству.

Ранее Туктамышева рассказала, что у нее долго болела спина, возможно, из-за трещины в ребре. Спортсменка призналась, что не делала КТ, потому что через какое-то время боль утихла. В случившемся фигуристка винила себя.

Говорила, что получила травму из-за неосведомленности о том, как правильно делать поддержки, как правильно наклонять корпус. Туктамышева предположила, что ребро могло быть сломано из-за того, что они с партнером поменяли поддержку в последний момент.