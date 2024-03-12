«Не отказываюсь от фигурного катания»: Туктамышева о возможном возвращении

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елизавета Туктамышева

В октябре чемпионка мира Елизавета Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере. Фигуристка не принимала участия в официальных соревнованиях сезона-2023/24, но все равно часто появлялась на публике, в том числе в качестве участника шоу-турниров. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Лиза объяснила, почему выступала на «Русском вызове» с номером под стихотворение Марины Цветаевой, рассказала, как прошли шоу в Китае, и передала послание своим поклонникам.

«Если ты не очень хорошо откатал, жизнь не заканчивается»

— Ты принимала участие во всех четырех Кубках Первого канала. Как тебе формат турнира в этом году?

— Да, принимала участие во всех четырех, но именно капитаном была только в этом году. Я даже не знаю, что сложнее: катать и короткую, и произвольную программы или быть капитаном, не выступая самой. С самого начала турнира ты вкладываешь всю свою энергию в эти соревнования. А когда ты спортсмен, то используешь энергию более локально, сосредоточившись только на своих прокатах. Мне понравилось, было очень круто, весело, но я была подуставшая, когда эти два дня закончились. В целом получилось неплохо, это был праздник для всех — и болельщиков, и фигуристов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Елизавета Туктамышева перед началом произвольной программы в турнире «Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию» в Санкт-Петербурге

— Твоя команда выиграла практически во всех новых форматах соревнований, которых было немало. Как тебе конкурс капитанов, челлендж с болельщиками, эстафеты?

— Так как я азартный игрок, мне новые форматы понравились. Было круто, что капитаны тоже могут принять участие и внести вклад в добывание очков для команды. Чувствовался адреналин, но не такой, когда от него плохо становится. Наоборот, появляются дополнительные положительные эмоции. Поэтому это пошло только в плюс. Думаю, что многим тоже понравилось.

— Но эмоции были не только положительными — иногда прокаты не задавались.

— Это были важные старты, но не такие, как тот же чемпионат мира. Если ты здесь не очень хорошо откатал, то на этом жизнь твоя не заканчивается. Я понимала, как поддерживать, потому что сама была в таких ситуациях.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

— У тебя был заметный костюм капитана Джека Воробья. До турнира ты разместила ролик в соцсетях как раз с этим образом. Как он появился?

— Именно после этого ролика я подумала, почему бы мне не нарядиться капитаном Джеком Воробьем, и заказала себе пиратский костюм. Решила, что будет прикольно. Еще были шляпы для всех участников команды, черные шары для украшения «уголка слез и поцелуев». Такой пиратский вайб.

«Внезапно поняла, что хочу кататься под Цветаеву»

— В субботу в Петербурге прошел турнир по шоу-программам «Русский вызов». В этом году тема «Историческое и культурное наследие России». Сложна ли она для тебя?

— Тема непростая. Когда тебе сужают выбор, это дает меньше возможностей использовать разные идеи. Но в то же время ты больше погружаешься именно в историю России, думаешь, что же такого интересного и небанального тебе можно сделать. В этом тоже есть свой интерес. Я не считаю, что сужение выбора до какой-то определенной темы — это плохо. Кто-то говорил в интервью, что в том же «Ледниковом периоде» каждый раз были новые темы для программ. Возможно, у нас в «Русском вызове» тоже каждый год будет что-то, чего не было раньше. Нужно будет искать какие-то креативные подходы, чтобы попасть в точку с номером.

— Долго выбирали идею для программы?

— С самого начала были варианты, но они меня не до конца впечатляли. Потом я внезапно поняла, что же именно хочу. Когда я обозначила свою идею, мы в тот же день нашли музыку. После этого я уже знала, что это оно, что я точно хочу это катать. Рассказала обо всем Алексею Николаевичу Мишину. Он сразу же одобрил. Ему очень понравилось.

— Кто ставил номер?

— Программу ставила Елизавета Навиславская. Идея использовать свечу и фонарь была ее. Но Елизавета — театральный постановщик, поэтому нам нужен был кто-то с хорошим коньком. Когда номер был уже полностью готов, нам помогал чистить шаги Артем Федорченко, который в тот момент как раз находился в Петербурге.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

— Как возникла идея кататься именно под стихотворение Марины Цветаевой?

— Я просто как-то внезапно поняла, что хочу откататься под какое-то произведение Марины Цветаевой, если это вообще возможно. Я рассказала об этой идее Елизавете Навиславской. Я раньше не слышала, как читает стихи Алиса Фрейндлих, но Елизавета предложила использовать именно ее прочтение и совместить это с музыкой Шопена. Меня это сразу тронуло, и я была уверена, что хочу кататься под это.

Музыка была утверждена: мы отправили ее Алексею Николаевичу, он сказал, что это изумительная вещь, подтвердил наш выбор. Буквально за один день мы поставили номер, оставалось только почистить шаги и отработать детали. Работали с большим вдохновением, поэтому танец получился быстро и без особых трудностей.

— Выступление прошло так, как вы планировали?

— Была небольшая заминка с реквизитом. Елизавета заказывала фонарь, нужно было, чтобы он горел. Вообще он работал от электричества, но этот момент не получилось полностью раскрыть. Кабель для фонаря оказался коротким, удлинитель подсоединить не удалось. Фонарь получился более темным, чем это планировалось. Должно было быть так, что я ставила свечу в фонарь и он загорался от датчика. Свет должен был быть теплым, приятным, создавать уютную атмосферу. Но в целом все прошло хорошо, поэтому мы не сильно расстроились. Еще на репетиции мы проверили, как это смотрится. Выглядело хорошо.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

— Ты заняла второе место на турнире. Довольна результатом?

— Конечно, второе место — это очень почетно. Получить три балла от трех судей ценно. Я очень рада.

«Не могу сказать, что мне обязательно нужно быть на соревнованиях»

— Ты в этом году не принимала участия в официальных турнирах, но попробовала все новые форматы соревнований. Почему именно так?

— Моя мотивация — делать все постепенно. Если есть возможность получить новый опыт, то это нужно использовать. Если мне предлагают какую-то работу и у меня есть время на это, я считаю, нужно обязательно пользоваться такой возможностью. Так легче понять, нравится тебе это или нет, услышать отклик от людей.

Чем больше ты будешь сейчас пробовать новое, тем скорее ты поймешь, что для тебя ближе сердцу. Я не могу сказать, что сейчас я именно скучаю по фигурному катанию и мне обязательно нужно быть в какой-либо роли на соревнованиях. Это все про поиски себя.

— В январе ты участвовала в чемпионате России по прыжкам и говорила, что хотела восстановить для него тройной аксель. Не получилось?

— Я пыталась его восстановить, но у меня было всего пять дней на подготовку после всех шоу, и я поняла, что это невозможно. И мне не хватило времени. Мы решили делать лутц и флип. Они были прекрасно напрыганы, но даже этого было недостаточно, чтобы хорошо себя показать.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Елизавета Туктамышева

— Все из-за волнения?

— Я внезапно заволновалась из-за того, что давно не было соревновательного опыта, а это все-таки соревнования. У меня иногда бывают проблемы с элементами, потому что происходит какой-то диссонанс: важно все сделать, но при этом нет музыки. Музыка как-то мобилизует, и ты точно знаешь, что, когда она заиграла, тебе нужно собраться.



На предыдущем чемпионате по прыжкам я сделала вместо первого тройного акселя «бабочку». Это стало для меня шоком — я практически не срывала тройной аксель, была прекрасно готова. И в этом году получилось так же: были вообще несвойственные для меня ошибки. Давно никто не видел, чтобы я так лутц прыгала. Это точно не из-за того, что я не успела его наработать. Все было в порядке, но что-то случилось с головой.

«Поездка в Китай — глоток свежего воздуха»

— На шоу в Китае ты пыталась прыгать тройной аксель. Это просто для себя?

— Я там себя хорошо чувствовала. Был очень теплый каток, на котором так комфортно кататься. Сразу мышцы в нормальное состояние приходят. Там все складывалось удачно — я чувствовала, что могу в эти дни делать элементы. Для себя, конечно.

— Как вообще прошли выступления в Китае?

— Поездка получилась прекрасной. Это был глоток свежего воздуха. Было что-то схожее с Японией. Надеюсь, мы ненадолго попрощались с Китаем.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Елизавета Туктамышева

— Судя по видео и фотографиям, вас там очень тепло встречали.

— Да, там была очень хорошая организация, нас тепло приветствовали. Всегда остаются отличные воспоминания, когда так заботятся и так встречают.

— Ты не в первый раз была в Китае. Что из последней поездки впечатлило тебя больше всего?

— Китай в целом впечатлил. Я была и в храмах, и на Великой Китайской стене, и за пандами мы наблюдали. Наверное, панды и впечатлили меня больше всего. Что касается Стены, то я просто хотела там побывать, поставить галочку.

А вот панды — это было круто. Мы за ними поухаживали, еду подготовили. Нам потом дали сертификаты, что мы прошли обучение по уходу за пандами.

«Получила травму из-за своей неосведомленности»

— Когда ты говорила, что берешь паузу, то хотела больше отдыхать. Но не получилось, судя по твоему графику.

— Нагрузка сейчас другая: больше разъездов, больше нестабильного графика. В то же время я могу найти время, чтобы хоть как-то соблюдать режим и высыпаться. Вроде и свободных дней практически нет, но я не могу сказать, что постоянно с синяками под глазами хожу. Когда ты в спорте, ты не можешь регулировать свой график, нужно постоянно под него подстраиваться. А сейчас можно распределять нагрузку так, что и все дни заняты, и не приходится вставать в семь или восемь утра.

У меня сейчас большая загруженность, но я не чувствую, что прямо каждый день сильно устаю. Идет больше творческая деятельность. Возможно, если бы шоу были каждый день, то уставала бы больше. Но я успеваю восстанавливаться.

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Елизавета Туктамышева

— В новогодние праздники было по три шоу в день.

— Да, было тяжело.

— Ты рассказывала, что у тебя тогда очень долго болела спина, а потом даже написала, что это была трещина в ребре.

— Возможно, трещина действительно была. У меня болело ребро. КТ я не делала, так что не могу утверждать с полной уверенностью. Те, у кого была подобная боль, рассказывали, что она возникла из-за трещины в ребре.

В этом была моя вина. Из-за своей неосведомленности о том, как правильно делать поддержки, как правильно наклонять корпус, получила эту травму. Мы с Вовой Морозовым поменяли поддержку, во время которой происходило давление на ребро. Вова — очень хороший партнер. Мне с ним было очень комфортно кататься и не страшно выполнять высокие поддержки. Сейчас ребро уже давно не болит, чувствую себя хорошо.

«Буду наблюдать за своими желаниями и сердцем»

— В этом году вы еще успели запустить свое шоу Off Ice Show с Аней Овчаровой (экс-фигуристка, чемпионка Швейцарии, сценарист и режиссер. — NEWS.ru). Как появилась эта идея?

Фото: t.me/Tuktik_liza Елизавета Туктамышева

— Мы с Аней это вместе придумали. Просто общались, и в диалоге родилась такая идея. Мы ее разрабатывали месяцев 10. Я до последнего думала, что что-то пойдет не так, что оно не запустится, но все получилось.

— Как так сложилось, что шоу выходит на Первом канале?

— Мы сначала придумали идею, потом начали размышлять, где его выпускать. Предложили эту идею Первому каналу, и они сказали, что готовы воплотить эту идею в жизнь. Сначала у нас была одна концепция, но в ходе подготовки она поменялась. В конечном итоге самым логичным вариантом получился тот, который сейчас и выходит. Аня со своей стороны приглашает звезд шоу-бизнеса, актеров, певцов, танцоров. Я отвечаю за фигуристов. Мы таким образом создаем коммуникацию между фигурным катанием и другими творческими профессиями, объединяем наших гостей, чтобы о фигурном катании знали больше и больше людей. Тем самым мы позволяем узнавать о фигуристах и звездах более широкой аудитории.

— Как вы выбираете, какая пара «фигурист — звезда» будет в выпуске?

— Иногда пары образуются рандомно, но это редкость. Мы стараемся чаще объединять таких людей, у которых есть что-то общее, но в то же время чтобы они оба узнали что-то о своих профессиях.

Поэтому, когда мы пригласили Бетину Попову (экс-фигуристку, выступавшую в танцах на льду. — NEWS.ru), вместе с ней пришел танцор Никита Мусатов. И у них было что-то общее: выпуск получился очень живой и динамичный. Мы пытаемся сделать так, чтобы у гостей перекликались увлечения, были схожи темпераменты.

— Как тебе роль ведущей? Комфортно задавать гостям вопросы?

— В первых выпусках были переживания, потому что у нас не было подобного опыта до этого шоу. Сейчас, когда я готова, есть сценарий, я знаю вопросы, гостей, проработала свою речь, то уже не волнуюсь. Мне все это нравится, но я еще буду смотреть, наблюдать за своим состоянием, своими желаниями, своим сердцем.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Елизавета Туктамышева

— Ты еще несколько раз комментировала соревнования. Насколько легко тебе далась эта работа?

— Для меня комментирование проще, потому что я разбираюсь в фигурном катании. Мне не так сложно заметить и сказать, кто как прыгнул, где какая проблема была в технике и какая ошибка. Другой вопрос, что нужно красиво говорить. Для шоу все-таки нужно готовиться больше, потому что это немножко другая деятельность. А когда ты комментируешь, ты можешь просто говорить. Я все-таки не футбол комментирую, а фигурное катание, в котором я уже 20 лет и знаю его вдоль и поперек.

«Расстраиваться из-за паузы в моей карьере не стоит»

— На прыжковом турнире ты произнесла такую фразу: «Я думаю, мое возвращение будет лучше, чем эти попытки». Про следующий сезон ты уже думала?

— Нет, я не думала об этом.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Елизавета Туктамышева

— Самым главным для тебя будет, допустят ли россиян до международных соревнований?

— Не могу сказать, что только это будет влиять, но это важная составляющая.

— Видела ли ты плакаты от болельщиков, которые очень много писали тебе «Лиза, не уходи» или «Лиза, вернись».

— Да, я видела. Это было очень мило и очень трогало меня.

— Многие чуть ли не плакали.

— Меня это очень растрогало, это было безумно приятно. Не скажу, что я прослезилась, меня сложно вывести на эмоции. Но это было очень приятно, очень трогательно. Меня даже порадовало, наверное, что меня ждут. Спасибо.

— Многие болельщики приняли близко к сердцу твою паузу в карьере, сильно расстроились. У тебя найдутся слова, чтобы их успокоить?

— Мне кажется, можно сравнить эту ситуацию с отношениями в паре. Когда вы расстаетесь, то все равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашел свое счастье и жил так, чтобы ни о чем не жалеть. Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня все хорошо. Это этап моей жизни, я с таким графиком прекрасно себя чувствую, расстраиваться точно не стоит. Я все равно буду показываться на соревнованиях, шоу, буду ставить разные программы. Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему свое время.

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