«Измерила талию»: 59-летняя Лолита обнаружила у себя ожирение Певица Лолита Милявская сообщила, что может страдать ожирением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

59-летняя певица Лолита Милявская в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщила, что обнаружила у себя ожирение. Она прислушалась к словам врача из YouТube-шоу Ксении Собчак о похудении, который заявил, что ожирением страдают те женщины, объем талии которых превышает 79 см. Лолита призналась, что объем ее талии составляет 81 см.

Там [в программе], как обычно, был крупный эндокринолог, который сказал, что если ваша талия больше 79 сантиметров, значит, у вас ожирение. Ну у меня дома была только строительная линейка. Я этой строительной линейкой измерила талию — она 81 сантиметр, — сообщила исполнительница.

Милявская обратилась к своему стилисту с просьбой «сделать что-нибудь» и подобрать ей подходящий концертный костюм.

На мне сойдется? Это все на ожирение рассчитано? На сглаживание ожирения. Поздравляю себя с 81 сантиметром! — с улыбкой сказала певица, демонстрируя вешалки со своими платьями в гримерке.

Ранее Милявская сообщила, что подхватила тяжелый бронхит. Она призналась, что с трудом может разговаривать, однако болезнь не мешает ей плодотворно работать. Артистка пообещала подписчикам, что будет меньше разговаривать и курить.

До этого Милявская поделилась воспоминаниями о начале своей творческой карьеры. Рассказывая о первых шагах на сцене, артистка призналась, что до сих пор удивляется, как на ее концерты приходили зрители. При этом, по словам певицы, публика зачастую жестко критиковала ее исполнение.