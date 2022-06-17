«Издевательство над гражданами Украины»: Пригожин о переносе Евровидения Пригожин о переносе Евровидения: «Издевательство над гражданами Украины»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал отмену проведения Евровидения на Украине и посетовал на засилье ЛГБТ-пропаганды в рамках этого конкурса. Он также дал оценку действиям Европы на примере сложившейся ситуации.

Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины. Этот конкурс — пережиток прошлого и кроме отвращения уже не способен вызвать никаких других чувств. Нельзя вечно выезжать на одном и том же, особенно если это уже давно не модно и не интересно, — заявил Пригожин.

В то же время продюсер отдельно отметил, что Евровидение уже довольно давно стало локомотивом ЛГБТ-повестки.

Я, конечно, не гомофоб, но на Евровидении это явление перешло все разумные и не очень рамки. Почему вы заставляете меня принимать ваши ценности, в то время как я вам свои не навязываю? Ну не хочу я смотреть на мужика в юбке, и точка, — добавил Пригожин.

Ранее сообщалось, что организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заключили, что Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять конкурс в 2023 году. Европейский вещательный союз начал переговоры с Великобританией, которая заняла в состязании второе место и заявляла о готовности принять следующий фестиваль.