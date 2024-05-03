Ивлеева после «голой» вечеринки захотела создать «честные» СМИ Ивлеева заявила о желании создать «классные и честные» СМИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в интервью на YouTube-канале блогера Андрея Третьякова призналась, что после хейта из-за «голой» вечеринки захотела создать «классные и честные СМИ». По словам знаменитости, такое желание появилось после появления в Сети, в том числе в Telegram-каналах, публикаций с домыслами и отсутствием фактов.

Благодаря этим событиям, которые произошли со мной непосредственно и на опыте, по чтениям новостей, вымыслов, отсутствию фактов практически в ноль я поняла, что есть возможность и энтузиазм создать честные СМИ, — сказала Ивлеева.

По мнению блогера, необходима пресса, которая бы анализировала ситуацию с двух сторон. Звезда пожаловалась, что после скандальной вечеринки у нее такой возможности не было.

Ивлеева также призналась, что ей было «плевать» на хейт после извинений, принесенных в связи с вечеринкой, которую она организовала. Звезда также отметила, что тусовка стала «мероприятием, которое произошло не в то время, не в том месте».

Кроме того, блогер рассказала, что уважает президента России Владимира Путина. По ее словам, она не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. Как она заметила, это надо менять.

