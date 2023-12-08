«Иванушки International» поздравили Сергея Жукова с рождением сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев

Вокалисты российской группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» поздравили с рождением сына лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Андреев призвал отца не отдавать в будущем на сцену своего пятого ребенка, рожденного 7 декабря, передает корреспондент NEWS.ru.

Дай Бог, чтобы он рос здоровым, в последствии талантливым ребеночком. И не отдавай его на сцену. Пускай он будет хорошим врачом, юристом, только не артистом, — сказал Андреев.

Туриченко с ним не согласился, заявив, что при таком талантливом отце мальчик в будущем мог бы пойти по его стопам.

Ты очень крутой музыкант, ты замечательный семьянин, и очень крутой бизнесмен. Поэтому с уважением споем на свадьбе твоего сына через 18 лет. Дотянем, — заверил Туриченко.

Ранее стало известно, что группа «Иванушки International», основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко, готовится отмечать 30-летие коллектива. Кирилл Туриченко сообщил, что частью масштабных мероприятий станет выход в 2024 году сериала о коллективе.