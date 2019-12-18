https://static.news.ru/photo/773e767e-21f7-11ea-8d0f-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: Wiese/face to face/Instagram/Global Look Press

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Vogue в Японии. На фотографии на ней надет тёмно-синий плащ, туго затянутый узким ремнём, из-под которого выглядывает белая рубашка, застёгнутая на все пуговицы.

Образ супермодели дополнила чёрная косынка. Снимок Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

В комментариях к публикации пользователи соцсети в большинстве своём не скупились на комплименты. Однако нашлись и те, кто увидел на снимке образ «советской работницы»: «Чёрный пролетариат, либо косынку убрать, либо плащ с лацканами... Но сама модель шикарна!», «Красивая комсомолка», «Типичная рабочая крестьянка из СССР», «Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась», «Это что? Форма повара в дорогом ресторане?», «Это отстой», «Не нравится. Это что на голове? Ужас», «Ира, шапка не очень», «Это фото в журнал „Работница“?».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году Ирина Шейк возглавила рейтинг самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала Maxim. Бывшая возлюбленная голливудского актёра Брэдли Купера второй год подряд занимает первую строчку списка. В этом году за неё проголосовали 2458 читателей.