Ирина Шейк подала в суд на рэпера из-за скандальной строчки в песне

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Супермодель из России Ирина Шейк подала в суд на рэпера Владимира Горяинова.

Недавно молодой человек опубликовал песню, в которой пел: «Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк». Эта строчка не понравились знаменитости, и спустя какое-то время начинающему артисту пришла повестка в суд, о чём он сообщил в социальной сети.

Она подала в суд. Трек «Милкшейк» не выйдет. Можете поблагодарить Ирину Шейк, — написал Владимир в Instagram.

Юноша поменял скандальную строчку, и в новой версии она звучит, как «Я делаю милкшейк для самой Ирины Шейк».

А в сторис у рэпера есть запись с его концерта, где он со зрителями скандирует имя модели. Исполнитель отметил на ролике свою оппонентку и написал, что публика поддерживает её.

Ранее предприниматель из Твери Владислав Фоменко подал в суд на знаменитую балерину Анастасию Волочкову, с которой он состоял в любовных отношениях. Мужчина планирует отсудить у звезды 130 млн рублей. По словам бизнесмена, он жил с танцовщицей несколько месяцев. Однако в мае 2015 года их союз распался. Мужчина понял, что экс-прима Большого театра использовала его в корыстных целях. В 2014 году Волочкова уговорила своего возлюбленного сделать ей ремонт жилья, который впоследствии обошёлся в 30 млн рублей. Таких денег у него не оказалась, поэтому он их занял. Отделочными работами занимались знакомые Фоменко. Строители выставили счёт артистке, но она отказалась платить. Балерина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выставила всех на улицу, писал NEWS.ru.