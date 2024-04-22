«Была уверена, что сделаю»: Понарошку откровенно рассказала о пластике Ирена Понарошку: сейчас мне 41, и я довольна собой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирена Понарошку (справа)

Российская телеведущая Ирена Понарошку рассказала, что негативно относится к пластическим операциям. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на премии «Вслух», организованной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan), она призналась, что ей нравится естественность.

Когда оканчивала школу, хотела изменить все. Хотела больше грудь, хотела большие накаченные икры, короткий нос. И я была уверена, что я все это сделаю. Сейчас мне 41, и я более довольна собой, — сказала Понарошку.

Также знаменитость выразила радость от того факта, что не начинала копить на пластические операции, а купила себе машину. Кроме того, телеведущая рассказала, что в прошлом прибегала к экстренным диетам перед съемками в купальниках и думала, что можно похудеть за три дня. Однако сейчас Понарошку выбирает правильное питание.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Ирена Понарошку запустила линию косметики OPU by Irena с живым экстрактом кактуса опунция. Сейчас телеведущая активно ведет блоги в соцсетях, где рассказывает о йоге, питании (Понарошку вегетарианка). Также у нее есть свое мобильное приложение с медитациями.