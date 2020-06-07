Илья Прусикин из Little Big рассказал о заработках группы

https://static.news.ru/photo/65db7534-a911-11ea-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Little Big благодаря прошлым заработкам может не выступать ближайшие пять лет. Исполнители получали по €100 тыс. за каждое выступление.

Сейчас группа снимает дачу в Подмосковье, заработанные деньги позволяют им не выезжать с неё ближайшие пять лет. Хорошо заработали и могут протянуть без выступлений Басков и Лепс, пишет KP.RU.

Некоторые артисты соглашаются принять участие в корпоративах, которые по Zoom проводят компании. При этом исполнители даже соглашаются на 30-процентную скидку. Но востребован в таких мероприятиях только первый эстрадный эшелон.

За концерты в Интернете некоторые артисты получают гонорары от банков или других компаний, которым надо освоить рекламный бюджет, утверждённый ещё до корпоратива. Два таких концерта уже дал Билан, выступили так же Лазарев, «Би-2». Лепс, по слухам, получил порядка €50 тыс. за онлайн-концерт.

Валерия направила свой гонорар за онлайн-выступление на поддержку семей своих музыкантов. Деньги они получили в качестве зарплаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал из-за «голодающих артистов», в котором по разные стороны выступали музыкант Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин, получил продолжение. Супруга продюсера певица Валерия заявила, что Шнуров якобы затребовал помощь для шоу-бизнеса.