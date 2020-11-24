Хрусталёв рассказал, что многие «похоронили» его после госпитализации

Соведущий популярного телевизионного шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталёв 23 ноября впервые появился в эфире программы после госпитализации. Он рассказал, что с ним уже всё в порядке. Однако, отметил шоумен, многие, в частности журналисты, по-прежнему не устают говорить о его «плохом состоянии».
В субботу, 14 ноября, стало известно, что Хрусталёв госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачам пришлось ввести его в кому. По одной из версий, он заболел коронавирусом, также предполагалось, что он мог почувствовать себя плохо из-за злоупотребления алкоголем.
Впрочем, уже на следующий день он выступил с обращением к поклонникам. Хрусталёв поблагодарил всех за поддержку и пояснил, что попал в больницу из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления.
В эфире «Вечернего Урганта» ведущий сказал, что хорошо себя чувствует. Однако в это верят далеко не все. Многие считают, что с шоуменом не всё в порядке, а некоторые СМИ и вовсе «похоронили» артиста.
Меня некоторые издания практически похоронили. Люди видят меня на улице и крестятся, — цитируют Хрусталёва «Невские новости».
Как передавал NEWS.ru, Иван Ургант 16 ноября открыл своё вечернее шоу на Первом канале с заверений, что с его соведущим Дмитрием Хрусталёвым «всё хорошо». В эфире программы выступил и сам Хрусталёв, сообщивший по видеосвязи, что будет лечиться ближайшие несколько дней, а также посвятит свободное время вязанию.