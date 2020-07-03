Хазанов опроверг свою госпитализацию

https://static.news.ru/photo/bf763294-bd59-11ea-8fed-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о своей госпитализации. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо. Артисту не требовалась госпитализация или помощь врачей, передаёт ТАСС.

Всё в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, РЕН ТВ сообщил, что Хазанову потребовалась помощь медиков и бригада врачей прибыла к нему домой.

Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Он также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.