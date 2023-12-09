«Я патриот»: Ханна ответила осудившим ее за роды в Дубае хейтерам Ханна: не понимаю осуждения за роды в ОАЭ, а не в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ханна

Певица Ханна заявила, что не понимает, почему ее осуждают за роды в ОАЭ, а не в России. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка отметила, что роды в клинике в Дубае никак не связаны с ее отношением к родине, исполнительница подчеркнула, что является патриоткой.

Кто вообще имеет право мне рассказывать и навязывать, где мне рожать? Как это соотносится с моим отношением к Родине? <...> Я улетела в законный декретный отпуск на два месяца. Рожала в феврале и хотела, чтобы этот прекрасный период прошел в тепле и на солнце. <...> В Дубае не дают гражданство! Это для тех, кто брызгал слюной, что я улетела за гражданством. <...> И вернулась сразу, как малышке исполнился месяц. <...> И да, я патриот своей страны, — объяснила Ханна.

Ранее в интернете распространился отрывок из интервью, в котором Ханна говорит, что не поехала рожать второго ребенка в США, потому что является патриоткой России, но и в РФ она для этого не осталась. Звезда сообщила, что выбрала ОАЭ, поскольку роды были запланированы на февраль, и артистка хотела, чтобы этот период прошел в тепле и на солнце.

По мнению исполнительницы, Telegram-каналам заплатили за то, чтобы отрывок распространили. Она отметила, что с момента выхода интервью прошел месяц и за это время «ни у кого никаких мыслей не было». Также Ханна напомнила, что родила 10 месяцев назад и до недавнего времени подобные статьи не появлялись.

Ранее Ханна рассказала свой секрет красоты и о том, как ей удается сохранить стройную фигуру после вторых родов. Артистка призналась, что необходимо окружать себя любимыми людьми и тогда можно выглядеть ухоженной и счастливой в красивом теле.