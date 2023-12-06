Ханна раскрыла секрет стройности после вторых родов Певица Ханна призналась, что сохраняет стройную фигуру благодаря любимым людям

Фото: NEWS.ru

Ханна

Российская певица Ханна рассказала свой секрет красоты и о том, как ей удается сохранить стройную фигуру после вторых родов. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на премии «Звезды хайпа» в Москве артистка призналась, что необходимо окружать себя любимыми людьми и тогда можно выглядеть ухоженной и счастливой в красивом теле.

Она (фигура. — NEWS.ru) не суперпрекрасная. Главное — все скрыть и все, что нужно, открыть. В принципе я этим и занялась сегодня. На самом деле просто окружать себя любимыми людьми, людьми, которые тебя любят, кого любишь ты. Это самое полезное, чтобы выглядеть красивой, счастливой, ухоженной и в красивом теле, — завила Ханна.

Ханна замужем за генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом Пашу Курьяновым, с которым познакомилась 13 лет назад. В 2018 году у них появилась на свет дочь Адриана, а в феврале этого Ханна родила вторую наследницу — Камиллу.

Ранее народный артист России Дмитрий Маликов рассказал за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон», что между ним и королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым идет соревнование в стройности. По словам певца, в настоящее время его «конкурент» худее него.