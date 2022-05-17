«Господь даст, будет сын»: Саруханов собрался жениться в седьмой раз Игорь Саруханов заговорил о седьмой женитьбе после развода с женой

Игорь Саруханов / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Саруханов, который развёлся с женой в январе после пяти лет совместной жизни, заговорил о новом браке. Это будет седьмая свадьба в жизни певца, к тому же 66-летний артист мечтает о наследнике. Об этом он рассказал в программе «Светская хроника» в эфире Пятого канала.

Музыкант сообщил, что его сердце на сегодня свободно, но он бы не прочь научиться жить в одиночестве. Несмотря на то, что для этого есть «книги, работа, поставленные задачи», артист признаётся, что снова хотел бы встретить женщину своей мечты.

Хочу встретить женщину. Я просто стою и молчу, а она сама подходит и уводит меня, и всё. Господь даст, будет сын, — сказал Саруханов.

От последней жены Татьяны у певца есть две дочери — Любовь и Розалия. Он старается поддерживать с ними хорошие отношения. Музыкант считает, что с новой избранницей он смог бы жить и без штампа в паспорте, так как быт разрушает семейные отношения.

Когда ты в загс заходишь, ты обещаешь этой женщине вместе с ней состариться. И до конца вместе идти, всё такое. Несерьёзные ребята. И я был несерьёзный много раз, — заключил Саруханов.

Ранее Игорь Саруханов назвал сфабрикованной политической акцией решение СНБО Украины о внесении его имени в чёрный список. Вместе с певцом под запрет посещения страны угодили Алёна Апина, Ольга Кормухина и другие.