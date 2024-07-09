Главный актер будущей премьеры «Гладиатор-2» восхитил поклонников рельефом Главный актер «Гладиатора-2» Пол Мескал показал рельефную фигуру

Фото: Paramount Pictures

Пол Мескал в фильме «Гладиатор-2»

Ирландский актер Пол Мескал, сыгравший главную роль в грядущем блокбастере «Гладиатор-2», показал свою рельефную фигуру в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллеги, чилийско-американского актера Педро Паскаля. Он отметил, что полюбил тренировки для фильма, хотя они и были изнурительными. Он также заявил, что у него были отличные тренер и специалисты по питанию.

Чтобы сняться в таком фильме, нужно усердно тренироваться, и мне это даже понравилось. Конечно, в определенные моменты это утомляет, — подчеркнул актер в интервью изданию Daily Mail.

Долгожданный сиквел «Гладиатора» режиссера Ридли Скотта выйдет на экраны через 24 года после выхода оригинального исторического фильма в 2000 году. Мировая премьера состоится 22 ноября, первый трейлер картины уже вышел в свет. Режиссером ленты стал автор первой части Ридли Скотт. Главные роли исполнили актеры Пол Мескал, Педро Паскаль и Дензел Вашингтон.

Предполагается, что события развернутся примерно спустя 15 лет после первого фильма. По сюжету картины повзрослевший сын героини первого фильма Луциллы вернется в Рим в качестве пленника и сразится за свою жизнь и свободу.