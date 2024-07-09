Вышел первый трейлер продолжения «Гладиатора»

Фото: Paramount Pictures

Кадр из фильма «Гладиатор 2»

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер фильма «Гладиатор 2». Ролик опубликован на YouTube-канале дистрибьютора, он уже набрал более 200 тысяч просмотров. На кадрах герой Пола Мескала сражается на арене против воина на носороге.

Режиссером картины стал автор первой части Ридли Скотт. Главные роли исполнили актеры Пол Мескал, Педро Паскаль и Дензел Вашингтон. Мировая премьера картины состоится 22 ноября.

Предполагается, что события развернутся примерно спустя 15 лет после первого фильма. По сюжету картины повзрослевший сын Луциллы вернется в Рим в качестве пленника и сразится за свою жизнь и свободу.

Ранее австралийский актер Рассел Кроу раскритиковал первоначальный сценарий фильма «Гладиатор», в котором он сыграл главную роль. Он объяснил, что в изначальной версии было очень много исторических неточностей.

Актер отметил, что некоторые участники съемочной группы даже представления не имели, кто такой император Марк Аврелий. При этом агент Кроу очень настаивал, чтобы артист не отказывался от проекта. После этого Кроу встретился с режиссером Ридли Скоттом и они вместе стали перерабатывать сценарий картины.