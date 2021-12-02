«Где были «Руки Вверх!» три года назад?»: Пригожин о будущем Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс, безусловно, талантливая артистка, увлечённая музыкой с детства, рассказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя 40-летие звезды. Юбилей исполнительница отмечает 2 декабря. Шоумен отметил, что нельзя предсказать, сможет ли Спирс в будущем выступать на прежнем уровне, особенно на фоне пандемии COVID-19.

Знай я, кто поднимется, а кто сдуется, стал бы богаче Стива Джобса или Илона Маска. Нельзя прогнозировать, кто что сделает. Три-четыре года назад группа «Руки Вверх!» была в жопе. Кто мог предположить, что они снова взлетят до небес? Прогнозы сегодня дают, особенно в условиях пандемии, только сумасшедшие, — добавил Пригожин.

Собеседник отметил, что прежде всего Бритни Спирс — продукт своих родителей, применявших, вполне возможно, диктаторские методы воспитания, и немудрено, что Спирс с трудом самореализовалась, однако смогла превратить своё имя в настоящий бренд.

Вы говорите, что продукт пиара? У нас всё продукт пиара. А кока-кола, что, не продукт пиара? Сейчас подорожали машины — это что, не продукт пиара? В шоу-бизнесе всегда есть маркетинг, без него никуда. Вот смотрите, у нас SNEHA? (Шена Шульгина. — NEWS.ru) ушла в самостоятельное плавание. Она сказала, что не хочет быть продуктом своих родителей. Я вам так скажу, маркетингового плана нет — репертуар шикарный. Девочка талантливая. А движения нет. Побеждает только команда, — подытожил Пригожин.

Бритни Спирс является одной из самых популярных певиц современности. После двух первых альбомов (1999–2000) её признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин шоу-бизнеса. В мире реализовано свыше 200 млн экземпляров пластинок.

Ранее стало известно, что Спирс намерена судиться с собственным отцом за его «злоупотребление опекунством». Накануне, 13 ноября, суд Лос-Анджелеса окончательно прекратил опекунство над певицей, которое длилось в течение 14 лет. По данным СМИ, артистка очень зла на Джеймса Спирса, поэтому иск может быть подан уже в ближайшее время. Адвокат звезды Мэтью Розенгарт уточнил, что решение о том, как действовать, зависит теперь только от самой Бритни.