Газманов показал редкий кадр со своим пасынком — фотомоделью

Российский певец Олег Газманов поделился с подписчиками совместным фото с отдыха со своим пасынком Филиппом.
Газманов провёл отпуск с семьёй в Крыму. Он активно делится с подписчиками снимками красот полуострова и собственными фото, но фотографии с семьей не так часто попадают на его страничку.
Давно я так долго не общался с Филиппом! Хорошо отдыхать вместе, — подписал снимок певец.
Пользователи отметили, что молодой человек очень похож на свою маму Марину, которая вышла замуж за Газманова 17 лет назад, а также его яркую внешность. 22-летний Филипп занят в модельном бизнесе.
Два красавца, — отметила подписчица под ником galinabujanova.
Как писал NEWS.ru ранее, певец Олег Газманов поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и поблагодарил его за возвращение Крыма. Свой пост артист снабдил архивным снимком с главой государства.