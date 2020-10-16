Газманов показал редкий кадр со своим пасынком — фотомоделью

https://static.news.ru/photo/78f3e9b4-1020-11eb-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/philgazmanov

Российский певец Олег Газманов поделился с подписчиками совместным фото с отдыха со своим пасынком Филиппом.

Газманов провёл отпуск с семьёй в Крыму. Он активно делится с подписчиками снимками красот полуострова и собственными фото, но фотографии с семьей не так часто попадают на его страничку.

Давно я так долго не общался с Филиппом! Хорошо отдыхать вместе, — подписал снимок певец.

Пользователи отметили, что молодой человек очень похож на свою маму Марину, которая вышла замуж за Газманова 17 лет назад, а также его яркую внешность. 22-летний Филипп занят в модельном бизнесе.

Два красавца, — отметила подписчица под ником galinabujanova.

Как писал NEWS.ru ранее, певец Олег Газманов поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и поблагодарил его за возвращение Крыма. Свой пост артист снабдил архивным снимком с главой государства.