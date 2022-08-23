Галкина назвали шутом после выхода на сцену в желто-синем костюме Продюсер Рудченко назвал шутом вышедшего на сцену в желто-синем костюме Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Шоумен Максим Галкин, выйдя на сцену в Варшаве в желто-синем костюме, в очередной раз показывает, что он шут, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой сжигает мосты и отказывается от принадлежности к русскому народу.

Это сжигание всех мостов, однозначное определение. Жалко, с одной стороны, а с другой, если человек никак себя не определяет с русским народом, всячески даже отторгает идею своего возможного возвращения. Можно было повиниться, как говорится. Пусть там реализует свои всевозможные фантазии. Если он приверженец шутовских идей, сейчас на Украине шут-президент, будет одним шутом больше, — сказал Рудченко.

Он напомнил, что если раньше Галкин говорил, что это только его мысли и они не связаны с русским народом, то сейчас в открытую поддерживает Украину.

Это просто грустно наблюдать, с его-то бэкграундом: отец — генерал, брат руководит оборонным предприятием. Люди, которые отдавали честь и достоинство клали за Россию, а отпрыск, получается, абсолютно в другую сторону идет, — добавил Рудченко.

Гастролирующий по Европе Галкин вышел на сцену в Польше в желто-синем костюме. Фрагмент из выступления юморист опубликовал в своем микроблоге. Галкин не раз выступал с критикой России. О своем возвращении на родину артист не говорит.