Галкин рассказал, как они с Пугачёвой провели праздники

https://static.news.ru/photo/70ae2100-5343-11eb-b10f-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Российский юморист Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети рассказал подписчикам, как они с супругой, примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой, провели новогодние праздники.

Ранее комик сообщал, что сама ночь на 1 января в их замке в деревне Грязь прошла весело. Встречать Новый год собралась большая компания друзей артистов. В кадр попали Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Валентин Юдашкин. Галкин сделал общий снимок, на котором отметились все гости.

Их дети — Лиза и Гарри — тоже времени зря не теряли. Ребята много играли и гуляли. Кроме того, Галкиным-младшим на Рождество даже удалось поколядовать.

И вот наконец юморист решил подвести праздничным дням итог.

Эх, заканчиваются праздники! Вот это всегда ощущение: вроде гуляли-гуляли, но как-то недогуляли. Хотя переели. А у вас какое новогоднее послевкусие? — написал муж Пугачёвой в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, выпавший снег превратил приусадебную территорию замка Алла Пугачёвой и Максима Галкина в сказочный лес.

Юморист решил поделиться с подписчиками красивыми кадрами. На одном из роликов, которые Галкин выложил в сторис Instagram, он запечатлел наряженную ёлку с включённой иллюминацией.