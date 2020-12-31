«Ну какая красота!»: Галкин восхитился своей новогодней ёлкой в саду

https://static.news.ru/photo/e09a20e8-4d96-11eb-8378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпавший снег превратил приусадебную территорию замка Алла Пугачёвой и Максима Галкина в сказочный лес.

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Юморист решил поделиться с подписчиками красивыми кадрами. На одном их роликов, которые Галкин выложил в сторис Instagram, он запечатлел наряженную ёлку с включенной иллюминацией.

Ну какая красота, ребят, не могу не снять! Ах, ну вы посмотрите! — прокомментировал Галкин.

Ранее артист опубликовалвидео с новогоднего праздника у себя в замке в деревне Грязь. Встречать Новый год собралась большая компания друзей артистов. В кадр попали Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Валентин Юдашкин. Галкин сделал общий снимок, на котором отметились все гости.

Галкин показал, как он мастерски открывает шампанское. Во время обращения президента вся большая компания собралась у телевизора. А после они отправились запускать салют. На видео попала трогательная сцена: Галкин нежно приобнял супругу и детей, слегка напуганных залпами, писал NEWS.ru.