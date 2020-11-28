Галкин показал, как Пугачёва делает массаж сыну Гарри

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Певица Алла Пугачёва соблюдает самоизоляцию и давно не выходит в свет. Вместо светских тусовок 71-летняя Примадонна проводит время с семилетними близнецами Лизой и Гарри и своим мужем шоуменом 44-летним Максимом Галкиным. Он и сделал снимок того, как его наследник, уютно устроившись на диване наслаждается массажем ног, который ем делает мама, а сестра в этот момент обмахивает его подушкой.

Будни падишаха. Ой, как вы устроились, Гарри Максимович, потрясающе, — прокомментировал сцену Галкин.

Подписчики заметили, что даже в домашней обстановке легендарная артистка выглядит как звезда. На Алле Борисовне как всегда эффектное мини-платье чёрного цвета, распущенные волосы и минимум макияжа.

Накануне не изменяющая молодёжному стилю Пугачёва в кожаных брюках, пальто-оверсайз и уже традиционной шляпке вышла на прогулку со своим семилетним сыном Гарри. Снимком также поделился любящий супруг Примадонны, сообщал NEWS.ru.