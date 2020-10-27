Галкин показал фото с грустными детьми, собирающимися в школу

https://static.news.ru/photo/12e36d18-18fc-11eb-8331-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист и муж певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал фото с Лизой и Гарри — их с Примадонной детьми. На снимке ребята стоят в верхней одежде, а в их руках портфели. Дети собираются идти в школу.

Галкин иронично прокомментировал получившийся кадр. На фотографии у детей печальные лица, их портфели, вероятно, тяжелы, так как заполнены школьными принадлежностями. От их количества даже стоящий позади ребят «рыцарь», как пошутил артист, «окаменел».

В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников, — написал Галкин в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Галкин поделилсяв социальной сети совместной фотографией с Аллой Пугачёвой, которая была сделана 18 лет назад. На снимке, опубликованном в сториз в Instagram, Пугачёва и Галкин позируют на фоне плюшевых обезьянок. Ведущий одет в голубые джинсы и белую рубашку, а певица — в модном на сегодняшний день образе: белая рубашка оверсайз, кюлоты и кроссовки. Подписчики оценили стильный наряд Примадонны и отметили, что Пугачёва с годами только хорошеет.