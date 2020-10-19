Галкин показал сделанное 18 лет назад совместное фото с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/4a4948e2-120b-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/maximgalkin.sait

Телеведущий Максим Галкин поделился в социальной сети совместной фотографией с Аллой Пугачёвой, которая была сделана 18 лет назад.

На снимке, опубликованном в «сториз» в Instagram, Пугачёва и Галкин позируют на фоне плюшевых обезьянок. Ведущий одет в голубые джинсы и белую рубашку, а певица — в модном на сегодняшний день образе: белая рубашка оверсайз, кюлоты и кроссовки, передаёт портал argumenti.ru.

Подписчики оценили стильный наряд Примадонны и отметили, что Пугачёва с годами только хорошеет.

instagram.com/maxgalkinru

Ранее юморист Ефим Шифрин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фото, на котором вместе с ним запечатлены певица Алла Пугачёва и её тогдашний муж Филипп Киркоров. Также в кадре присутствует исполнитель и звукорежиссёр Александр Кальянов, о смерти которого Примадонна сообщила 2 октября, писал NEWS.ru.