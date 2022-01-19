Галкин похвастался дизайнерским нарядом дочери для школы

Телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в Instagram, где показал дизайнерский наряд дочери, в котором она ходит в школу. На девочке белая дублёнка с красными цветами, а также красные сапоги, шарф и шапка. Наряд для Лизы Галкиной изготовил дизайнер Игорь Гуляев. Дочь шоумена призналась, что в нём ей очень удобно.
Вот такую дублёнку пошил наш друг Игорь Гуляев для Лизы! Я в видео её пальто называю, но всё же это дублёнка, спасибо, Игорь, за такой подарок! — написал Галкин.
Подписчики юмориста отметили образ девочки и похвалили отца за такой подарок дочери. Многие стали называть Лизу маленькой принцессой. Некоторые восхитились сходством в манерах ребёнка с Аллой Пугачёвой.
Ранее журналистка Божена Рынска в своём Telegram-канале назвала российскую телеведущую Дану Борисову «продавщицей из Пятёрочки». Так она прокомментировала фотографию знаменитости в купальнике, который ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики Рынска раскритиковали её за такие слова и попросили её для сравнения скинуть свою фотографию.