Галкин похвастался дизайнерским нарядом дочери для школы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин «похвалил» балерину Анастасию Волочкову за пьяную выходку на борту. По его мнению, артистка устроила дебош в самолёте из-за медицинской маски ради пиара, так как хотела «громко прилететь домой». Об этом Пригожин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Комментируя инцидент с Анастасией Волочковой, продюсер подчеркнул, что все пассажиры должны соблюдать антиковидные правила, поскольку неизвестно, кто на борту самолёта болеет, а кто нет. При этом Иосиф Пригожин счёл, что...