Галкин обругал пса, испортившего подаренные Пугачевой цветы

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Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) показал кадры из дома после юбилея певицы Аллы Пугачевой. Шоумен пожаловался, что у них в Израиле появился новый «садовник», который испортил подаренные Примадонне орхидеи. Галкин пояснил, что их пес Роки раскопал землю из большого кашпо, в котором росли орхидеи, и разбросал ее по всей комнате.

Юморист возмутился тем, что Роки не испытывает стыда после своего поступка и продолжает вести себя как ни в чем не бывало.

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. Одними из первых певицу поздравили актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник. Садальский передал Пугачевой свой пламенный привет и подчеркнул, что над Виталием Бородиным (глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией), который предложил признать певицу иноагентом, «все смеются». В коротком видео Резник зачитал для певицы стихотворение.

С поздравлениями к Пугачевой обратились актриса Ирина Безрукова, певица Светлана Лобода, модельер Игорь Гуляев и другие коллеги именинницы по шоу-бизнесу. Звезда фильмов «Легенда № 17», «Тренер» и «Карамора» Данила Козловский не только поздравил певицу со сцены во время своего выступления, но и спел несколько строк из ее композиции «Любовь, похожая на сон», признавшись: «Я вас так люблю».