Надежда умирает последней: Галкин подшутил над Бабкиной

https://static.news.ru/photo/cc4544ec-bc69-11ea-811a-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина, Максим Галкин и Клава Кока Фото: ngbabkina/instagram.com

Шоумен Максим Галкин поиронизировал над певицей Надеждой Бабкиной, которая весной переболела тяжёлой формой пневмонии. И хоть коронавирус у неё официально не был подтверждён, большое количество людей считает, что у артистки был именно он.

Словесная пикировка у звёзд сцены разных поколений произошла в эфире YouTube-шоу телеведущего и юмориста «Музыкалити». В нём Галкин приглашает в качестве гостей людей, которые являются противоположностями друг другу и принадлежат к разным эстрадным «эпохам».

На этот раз шоумен позвал на разговор с Бабкиной певицу и телеведущую Клаву Коку. Разговор традиционно был оживлённым и временами шутливым. В один из таких моментов ведущий и припомнил своей визави её коронавирусную историю.

Ты подтвердила древнюю народную истину — «Надежда умирает последней», — заявил Галкин Бабкиной.

Та встретила эту лежащую на поверхности игру слов смехом.

Впрочем, чтобы больше 70-летней артистке не пришлось терять время в больнице, Галкин подарил ей санитайзер — для дезинфекции рук и защиты от болезнетворных вирусов и бактерий.

Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, медики диагностировали у неё тяжёлую форму пневмонии, у неё было поражено 80% легких. В какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Самым вероятным диагнозом в разгар пандемии коронавируса был COVID-19, однако представители артистки заявили, что её анализы на оказались отрицательными.

Ранее NEWS.ru писал, что певица лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей.

После выписки из больницы Народная артистка России заявила, что хорошо себя чувствует и продолжит активно работать. При этом она призналась , что собирается переосмыслить свою жизнь после перенесённого заболевания.

В начале лета певица кардинально сменила имидж. Она сделала короткое каре и надела женственное «воздушное» платье в горошек. Свой образ Бабкина дополнила ярко-красными лодочками и множеством украшений из жемчуга.