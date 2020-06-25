Фотограф Пугачёвой показал снимок певицы в купальнике «свим-дресс»

https://static.news.ru/photo/30f0f220-b6f1-11ea-b447-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Фотохудожник и режиссёр Роман Родин опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, которые отдыхали на Золотых Песках в Болгарии в 1994 году. На одном из снимков Примадонна запечатлена в купальнике «свим-дресс».

А это Золотые Пески, 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию. Продюсер и директор Олег Непомнящий и Алла Пугачёва! Я запечатлел утро на отдыхе на Золотых Песках, — подписал фотографию друг артистов.

По словам фотографа, в то утро Пугачёва не купалась в море. Она планировала позагорать, но погода была прохладная, поэтому ей пришлось накинуть куртку.

Кроме того, Родин показал несколько трогательных фотографий, на которых показан медовый месяц певицы и Киркорова. Они поженились 15 марта 1994 года, после чего отправились путешествовать.

Максим Галкин стал пятым супругом Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.

Как ранее писал NEWS.ru, внуку Пугачёвой Дени Байсарову исполнилось 22 года. Он получил поздравления от многих известных людей, однако трогательнее всего с этой датой Дени поздравила его возлюбленная Маша. Девушка призналась, что очень любит молодого человека, и назвала его своей лучшей половиной. Известно, что Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Кроме того, она уже познакомилась с мамой Дени Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачёвой. Произошло это на юбилее Примадонны, которая одобрила выбор Дени.